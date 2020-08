Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau) Hoher Schaden durch Betrug mittels Gewinnversprechen (30.07.2020)

Fridingen an der Donau (ots)

Insgesamt 13.000 Euro verlor ein 52 Jahre alter Geschädigter, der sich Ende Juli auf die Anrufe von angeblichen Mitarbeitern einer nicht existenten Lotteriegesellschaft einließ, die ihm in einer Vielzahl von Telefonaten mehrfach Geldgewinne in Aussicht stellten.

Der 52-Jährige ließ sich durch die Gewinnversprechen täuschen und erwarb in Erwartung der versprochenen Erhöhungen des ursprünglich vorgetäuschten Geldgewinns in Höhe von 500 Euro über mehrere Tage hinweg Google-Play-Karten im Gesamtwert der verlorenen Summe und übermittelte die Wertcodes der erworbenen Wertkarten telefonisch an die Tatverdächtigen, die mittels der ihnen so bekannt gewordenen Wertcodes den Gegenwert der Google-Play-Karten abschöpfen konnten.

Bedauerlich ist, dass die Tatverdächtigen nach wie vor ans Ziel kommen, obwohl das Polizeipräsidium Konstanz in den letzten Jahren und Monaten in einer Vielzahl von Pressemeldungen auf deren Aktivität hinwies.

Informationen zum Schutz vor dieser Betrugsmasche werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter der Fundstelle

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen

bereitgestellt.

