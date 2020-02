POL-KA: (KA) Karlsruhe-Ettlingen - Wieder falsche Polizeibeamte am Telefon

Polizeipräsidium Karlsruhe

Mindestens sechs Anrufe von falschen Polizeibeamten sind am Mittwoch bei der Polizei angezeigt worden. Bislang unbekannte Männer meldeten sich telefonisch bei den größtenteils älteren Menschen in Karlsruhe und Ettlingen. Die Telefonbetrüger gaben sich bei den kontaktierten Personen als Polizeibeamter, bzw. Kriminalbeamter aus. Den Angerufenen wurde gesagt, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. In diesem Zusammenhang wären Täter festgenommen worden die die Adresse des Angerufenen bei sich hätten. Die falschen Beamten erweckten den Eindruck, dass die Angerufenen um ihre Ersparnisse fürchten müssten und versuchten Informationen über finanzielle Verhältnisse, sowie das Vorhandensein von Bargeld und Schmuck zu erfragen. Die Betroffenen verhielten sich richtig und clever, sie legten auf.

Die Polizei warnt eindringlich davor, solchen Anrufern ins Netz zu gehen!

-Geben Sie bei derartigen Anrufen keine familiären und finanziellen Verhältnisse preis

-Lassen Sie sich in jedem Fall den Namen und die Dienststelle des Anrufers geben

-Suchen Sie für Rückrufe die Telefonnummer der Polizeidienststelle selbst heraus

-Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung und händigen Sie Fremden niemals Geld und Wertgegenstände aus

Bei Zweifeln an der Echtheit des Anrufs verständigen Sie die Polizei und erstatten Anzeige

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter: www.polizei-beratung.de

