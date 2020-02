Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw-Fahrer nach Unfall mit zwei geparkten Pkw's flüchtig - Zeugen gesucht!

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer verursachte am Mittwoch gegen 15:40 Uhr einen Unfall in der Josef-Schofer-Straße in Karlsruhe und flüchtete anschließend.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Hertzstraße von der Landauer Straße kommend, in südlicher Richtung. Im Bereich der dortigen Bushaltestelle kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mindestens zwei geparkte Fahrzeuge. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge, teils über einen Meter verschoben wurden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Eine Zeugin konnte den Unfall beobachten und meldete dies bei der Polizei, es soll sich bei dem Pkw des Verursachers um eine ältere dunkle Limousine handeln.

Wer Hinweise auf den unfallverursachenden Pkw oder dessen Fahrer geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721/666 3611 zu melden.

