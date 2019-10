Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Schöppingen (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 16-jähriger Motorradfahrer aus Schöppingen bei einem Zusammenstoß mit einem Reh am Montagmorgen zu. Der 16-Jährige war gegen 06.55 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der L 570 aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Leer unterwegs, als er auf nasser Fahrbahn mit dem Tier zusammenprallte und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Ahauser Krankenhaus. Ob das Reh den Zusammenstoß überlebte ist nicht bekannt, es war weggelaufen.

