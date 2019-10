Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - 18-Jährige verletzt

Polizei sucht Zeugen

Heiden (ots)

Eine 18-jährige junge Frau aus Heiden lag am Sonntagabend verletzt auf der Straße "Im Lücking". Eine Anwohnerin hatte gegen 22:10 Uhr Hilferufe gehört, die hilflose Frau bemerkt und den Rettungsdienst informiert. Gegenüber Rettungskräften gab die Verletzte an, dass sie von einem Auto angefahren worden sei. Da die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort keine Hinweise/Spuren auf einen Verkehrsunfall vorfinden konnten, bittet die Polizei Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0) zu melden.

