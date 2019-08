Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Raubüberfall - Täter droht mit Messer

Worms (ots)

Eine 64-jährige Wormserin wurde am heutigen Montag, gegen 12:50 Uhr, Opfer eines Raubüberfalls. Die Frau hatte gerade ihre Einkäufe im WEP erledigt und stieg in ihr vor der dortigen Apotheke geparktes Fahrzeug. Als sie gerade den Motor starten wollte, riss ein bislang unbekannter Täter die Fahrertür auf und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Dabei beugte er sich in das Fahrzeug und versuchte die auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche an sich zu nehmen. Da die Geschädigte diese vehement festhielt, zerschnitt der Täter die Trageschlaufe und konnte so die Taschen entreißen. Dabei verletzte er das Opfer leicht am Arm. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute über die Schönauer und Valckenbergstraße. In der Tasche befanden sich ein geringer Bargeldbetrag, ein Smartphone und diverse persönliche Dokumente. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, diente dem Täter offensichtlich ein Mountainbike als Fluchtmittel. Ein Passant konnte diesen noch bis zur Tankstelle in der Schönauer Straße verfolgen, verlor ihn dann aber aus den Augen. Es soll sich um einen südländisch aussehenden Mann im Alter von 25-30 Jahren handeln. Laut Zeugenaussagen ist er etwa 180cm groß und hat schulterlange gelockte Haare. Er trug bei Tatausführung ein weißes Langarmshirt und darüber ein blaues T-Shirt, helle Jeans und weiße Turnschuhe / Sneaker. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-120

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell