Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Zwei Überfälle in Niedergirmes

Räuber gegen sich als Polizisten aus

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Zwei Überfälle in Niedergirmes / Täter geben sich als Polizisten aus

Gestern Abend (25.02.2020) wurden zwei Männer Opfer von unbekannten Räubern. Die Taten fanden in einem Zeitraum von wenigen Minuten unweit des Baumarktes im Niedergirmeser Weg statt. In beiden Fällen gaben sich die Unbekannten als Polizisten aus.

Gegen 19.50 Uhr war das erste Opfer vom Bahnhof in Richtung Niedergirmes unterwegs. Nachdem der Wetzlarer den Parkplatz des Baumarktes überquert hatte, kam ihm ein junger Mann entgegen. Der rief: "Polizei! Auf den Boden!" und drückte das Opfer sofort zu Boden. Zwei Komplizen kamen hinzu, einer von ihnen drückte ihn mit einem Fuß weiter auf den Boden. Einer der Männer hielt eine kleine Pistole sowie ein Messer in den Händen. Der 30-Jährige übergab seinen Geldbeutel an das Trio, das anschließend in Richtung Bahnhof davonrannte.

Alle drei Räuber waren Mitte 20 Jahre alt und komplett schwarz gekleidet. Zwei Täter trugen zur Maskierung dunkle Sturmhaben. Die Männer sprachen sehr gutes Deutsch.

Wenige Minuten später, gegen 19.53 Uhr, kommt es zu einem zweiten Überfall. Das in Dillenburg lebende Opfer war auf dem Niedergirmeser Weg zwischen dem Baumarktparkplatz und der Gabelsberger Straße unterwegs. Etwa auf der Hälfte der Strecke sprachen ihn zwei entgegenkommender Männer an, einer hielt einen Teleskopschlagstock in der Hand. Sie seien Polizisten und wollten seinen Ausweis sehen, so die Unbekannten. Der Dillenburger machte ihnen deutlich, dass er sie nicht für Polizisten halte und verweigerte die Herausgabe des Ausweises. Sofort drückte ihn einer der Angreifer zu Boden. Sein Komplize nahm die Sporttasche und den Geldbeutel des 18-Jährigen an sich. Anschließend ließen sie von ihm ab und rannten davon.

Beide Männer waren zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 190 groß, von arabischem Aussehen und trugen schwarze Wintermützen. Ein Täter trug einen schwarzen Mantel, er hielt den Schlagstock in der Hand. Sein Komplize war mit einer grauen Jacke bekleidet. Die Räuber sprachen Deutsch mit starkem ausländischen Akzent.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

- Wer hat die Überfälle gestern Abend im Niedergirmeser Weg beobachtet? - Wem sind die drei Angreifer oder das Duo dort aufgefallen? - Wer kann sonst Angaben zur Identität der Räuber machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

