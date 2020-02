Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Unfallfluchten in Haiger und Niederscheld - Berauschte Fahrer erwischt - Slogan gesprüht - Promillefahrer verunglückt - Einbruch in Gaststätte - Unfall bei Herborn - Autos in Wetzlar beschädigt -

Dillenburg (ots)

--

Unfallfluchten: Nach Unfallfluchten in Haiger und Dillenburg-Niederscheld bitten die Ermittler der Dillenburger Polizei um Mithilfe. Hinweise zu den flüchtigen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen nehmen die Polizisten unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Am Freitagmorgen (21.02.2020), zwischen 09.00 Uhr und 10.05 Uhr beschädigte ein Unbekannter im Hickenweg in Haiger einen schwarzen Dacia. Vermutlich beim Rangieren oder Ein- oder Ausparken erwischte der Unbekannte den auf dem öffentlichen Parkplatz abgestellten Dacia am Heck der Beifahrerseite und ließ einen Schaden von ca. 1.500 Euro zurück.

Beim Vorbeifahren touchierte ein Autofahrer einen am Fahrbahnrand er Straße "Hinterm Graben" geparktes Fahrzeug der Post. Die Spiegel krachten am Freitag (21.02.2020), gegen 13.45 Uhr aneinander. Am Außenspiegel des gelben "Streetworker" blieb ein Schaden von rund 100 Euro zurück. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer eines weißen Mercedes Sprinter den Unfall verursachte.

Auf dem EDEKA-Parkplatzes in Haiger in der Straße "Hohleichenrain" blieben am Heck eines Opels Schäden in Höhe von rund 200 Euro zurück. Die Polizei vermutet, dass ein Fußgänger am Freitag (21.02.2020), zwischen 14.20 Uhr und 14.30 Uhr mit einem Einkaufswagen gegen den silberfarbenen Corsa stieß.

Im Dillenburger Ortsteil Niederscheld erwischte es den Besitzer eines schwarzen dreier BMW. Der Kombi parkte am Samstagmorgen (22.02.2020), zwischen 09.30 Uhr und 10.00 Uhr in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 16. Beim Vorbeifahren stieß der Flüchtige gegen den Außenspiegel sowie gegen den hinteren Radlauf der Fahrerseite. Die Reparatur wird etwa 2.000 Euro kosten.

Haiger: Drogen- und Alkoholfahrer gestoppt -

Am Samstagabend (22.02.2020) gingen Dillenburger Polizisten zwei berauschte Fahrzeugführer ins Netz. Beide Männer werden sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen. Gegen 19.30 Uhr fiel der Fahrer eines Audis in Haiger auf. Eine Streife stoppte den Wagen und kontrollierte den Fahrer. Reaktions- und Gleichgewichtstest mit dem 22-Jährigen erhärteten den Verdacht, dass der Haigerer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme von Kokain nach. Es folgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle in Dillenburg. Wenig später kontrollierten Polizisten in Haiger einen in Schlangenlinien fahrenden Biker. Der 36-Jährige hatte sichtlich Schwierigkeiten seinen Roller auf den Ständer abzustellen ohne zu stürzen. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,6 Promille. Der in Haiger lebende Mann hat zudem keinen Führerschein. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt auf der Wache in Dillenburg. Auf den Promillefahrer kommt neben der Anzeige wegen seiner Trunkenheitsfahrt auch noch ein Verfahren wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu.

Dillenburg: "Wir gegen die" gesprüht -

Unbekannte besprühten in der Bahnhofstraße eine Mauer der Volkshochschule. Mit blauer Farbe brachten sie den Slogan "WIR GEGEN DIE" auf. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Freitag (21.02.2020) auf Samstag (22.02.2020) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg-Oberscheld: Mit Alkohol vom Weg abgekommen -

Mit einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins endete für einen 58-Jährigen am Sonntagabend (23.02.2020) eine Alkoholfahrt. Gegen 18.50 Uhr war der Dillenburger auf der Schelde-Lahn-Straße unterwegs. Wegen seines Alkoholpegels kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Renault Megane. Der Unfallfahrer bleib unverletzt, sein Alkoholtest brachte es auf 2,3 Promille. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten nahmen ihn mit zur Dillenburger Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Anschließend durfte der die Polizeistation wieder verlassen. Die Schäden an beiden Fahrzeugen summieren sich auf ca. 7.000 Euro. Auf den Promillefahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Dillenburg-Niederscheld: Diebe im Persischen Golf -

Auf Beute aus der Gaststätte "Persischer Golf" hatten es Einbrecher am Wochenende abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gasthaus und hebelten einen Geldspielautomaten sowie einen Sparkasten auf. Sie griffen sich das Bargeld und suchten das Weite. Wie hoch ihre Beute ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Einbruchschäden belaufen sich auf mindestens 1.000 Euro. Zeugen, die die Täter am frühen Samstagmorgen (22.02.2020), zwischen 02.00 Uhr und 07.25 Uhr beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Polizei in Dillenburg zu melden.

Herborn-Merkenbach: Opel übersehen -

Eine Leichtverletzte und zwei demolierte Fahrzeuge fordert ein Verkehrsunfall am Freitagabend (21.02.2020) an der Anschlussstelle Herborn-Süd der A45. Um 19.35 Uhr wollte der 38-jährige Fahrer eines Audi A4 von der Autobahn kommend nach links in Richtung Sinn fahren. Hierbei übersah er einen aus Merkenbach herannahenden Opel und stieß mit diesem zusammen. Die 25-jährige Herbornerin im Opel klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Ihr ebenfalls in Herborn lebender Unfallgegner blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Blechschäden summieren sich auf mindestens 8.000 Euro.

Wetzlar: Bierflasche und Steine gegen Autos geschleudert, Reifen zerstochen -

Nachdem Unbekannte in Nauborn, Naunheim und in der Helgebachstraße drei Autos beschädigten, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Freitag (21.02.2020), zwischen 15.30 Uhr und 21.00 Uhr stachen die Täter in einen Reifen eines in der Langenbergstraße (Naunheim) geparkten grauen Nissan X-Trail. Ein neuer Reifen wird etwa 120 Euro kosten. Ebenfalls am Freitag, zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr, erwischte es in der Goethestraße in Naunheim den Besitzer eines blauen Suzuki Swift. An diesem beschädigten die Unbekannten den linken Außenspiegel und warfen Kieselsteine gegen die Windschutzscheibe. Die Reparatur dieses Schadens kostet mindestens 450 Euro. In der Nacht von Samstag (22.02.2020) auf Sonntag (23.02.2020) schleuderte ein Vandale eine Bierflasche gegen die Heckscheibe eines in der Helgebachstraße geparkten grauen Skoda Octavia. Eine neue Scheibe kostet ca. 300 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell