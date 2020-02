Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Drei Jugendliche bei Unfall verletzt

Stuttgart-Degerloch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstag (06.02.2020) in der Jahnstraße drei Jugendliche verletzt worden. Ein 17-Jähriger sowie ein 16-Jähriger waren gegen 11.30 Uhr jeweils mit einem Leichtkraftrad in der Jahnstraße in Richtung Stuttgart-Ost unterwegs. Auf dem Leichtkraftrad des 16-Jährigen fuhr außerdem ein gleichaltriger Sozius mit. Auf Höhe der Einfahrt zum Gazi-Stadion bremste ein 39 Jahre alter Lkw-Fahrer vor der roten Ampel ab. Die beiden Leichtkraftfahrer erkannten die Situation offenbar zu spät und fuhren auf den Lkw auf. Der 17-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere, die beiden 16-Jährigen leichte Verletzungen. Rettungssanitäter sowie Notärzte kümmerten sich um die Jugendlichen und brachten sie in Krankenhäuser. Zum Abbinden von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die Jahnstraße bis zirka 12.30 Uhr in beiden Richtungen komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell