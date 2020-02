Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto überschlagen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in den frühen Donnerstagmorgenstunden (06.02.2020) ist ein 40 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der 40-Jährige war gegen 03.30 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Bundesstraße 27 in Richtung Leinfelden-Echterdingen unterwegs, als er auf Höhe des Gewanns Tränke von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich dabei. Die Feuerwehr war vor Ort und musste den Mann aus dem Auto befreien. Rettungssanitäter versorgten den 40-Jährigen und brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zusätzlich befand sich ein Polizeihubschrauber im Einsatz, da nicht auszuschließen war, dass sich noch weitere Insassen im Auto befanden. Dies bestätigte sich nicht. Die aufnehmenden Beamten leiteten gegen den 40-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein, da der Verdacht der Alkoholfahrt besteht. Zum Zwecke von Reinigungsarbeiten musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden, die Unfallstelle war gegen 04.25 Uhr geräumt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell