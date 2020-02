Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann hat sich am Mittwochabend (05.02.2020) in einem Schwimmbad in Stuttgart-Ost vor einer 28 Jahre alten Frau exhibitioniert. Die Frau befand sich gegen 19.55 Uhr in der Sauna des Bades, als der 25-Jährige hereinkam und sich nackt in ihre Nähe setzte. Hier begann er ganz offen, an seinem Glied zu manipulieren und die 28-Jährige dabei anzustarren. Die Frau verließ umgehend die Räumlichkeiten und informierte das Badepersonal, welches die Polizei alarmierte. Die Beamten nahmen den Mann für weitere Maßnahmen mit aufs Revier, gegen ihn wird nun ermittelt.

