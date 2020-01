Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahndungserfolg - Auto-Einbrecherin festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Erfolg für die Gelsenkirchener Polizei: Sie nahm am Montagmittag, 20. Januar, eine Tatverdächtige für einen Auto-Einbruch auf dem Friedhofsparkplatz Am Schleusengraben in Horst fest. Die 48-Jährige hatte dort gegen 13.10 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen und eine Tasche mit Bargeld, Handy und Ausweispapieren erbeutet. Ein aufmerksamer Zeuge sah die Tat und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen die flüchtigen Einbrecherin kurze Zeit später an, nahmen sie fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an. Damit sie nicht Opfer von Auto-Einbrechern werden, rät die Polizei Gelsenkirchen: Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug, Ihr Auto ist kein Tresor. In der Regel haben es die Diebe besonders auf Elektronikgeräte und Wertsachen wie Kleidung oder Handtaschen mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Schaffen Sie durch ihr Verhalten keine Anreize und nehmen sämtliche Wertgegenstände aus dem Auto. Ein Verstecken ist sinnlos, da die Langfinger jedes Versteck kennen. Lassen Sie nie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel im Fahrzeug. Zum Pkw-Aufbruch könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen. Weitere Tipps finden Sie unter folgendem Link: http://url.nrw/ZoK

