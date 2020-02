Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Lackschäden in Eibelshausen und Herborn - Außenspiegel abgefahren - Einbrecher machen in Herborn Beute -

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Eibelshausen: Lackschaden -

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem grauen Fabia zurückließen. Die Täter trieben mit einem spitzen Gegenstand Kratzer in die Bleche der Beifahrerseite. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Unbekannten sich am Mittwoch (19.02.2020), zwischen 05.10 Uhr und 14.50 Uhr an dem in der Laaspher Straße abgestellten Skoda vergriffen. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Spiegel abgefahren und abgehauen -

In der Dr.-Siegfried-Straße, an der Rückseite des ehemaligen EKZ, beschädigte ein flüchtiger Autofahrer einen dort geparkten Opel Astra. Vermutlich beim Vorbeifahren touchiert der Unfallfahrer den linken Außenspiegel des schwarzen Opels. Die Reparatur wird etwa 450 Euro kosten. Zeugen, die den Zusammenstoß am Mittwoch (19.02.2020), zwischen 06.20 Uhr und 17.30 Uhr beobachteten oder Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Motorhaube verkratzt -

Auf dem "Vitos"-Gelände in der Austraße ließen Unbekannte einen rund 1.500 Euro teuren Lackschaden an einem Audi zurück. Der schwarzen A6 parkte am Mittwochnachmittag (19.02.2020), zwischen 12.30 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Auf der Beifahrerseite sowie in die Motorhaube trieben die Vandalen tiefe Kratzer in den Lack. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Einbrecher in der Hauptstraße unterwegs -

In der Nacht von gestern (19.02.2020) auf heute schlugen Einbrecher an einer Gaststätte sowie an einer Spielhalle in der Hauptstraße zu. Zwischen 01.30 Uhr und 09.30 Uhr hebelten sie die Eingangstür der in der Nähe des Obertor-Kreisels gelegenen Gaststätte auf. Im Gastraum machten sie sich an einem Geldspielautomaten zu schaffen und griffen sich aus diesem eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld. Im selben Zeitraum rückte eine Spielhalle an der Einmündung zum Sandweg in den Fokus der Täter. Allerdings schafften es die Unbekannten nicht die Eingangstür gewaltsam zu überwinden. Hier blieben Aufbruchschäden in Höhe von rund 200 Euro zurück. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in der zurückliegenden Nacht am Obertorkreisel oder an der Einmündung zum Sandweg beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

