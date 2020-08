Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck) Einbruch in Vereinsheim (08.08.2020 - 09.08.2020)

Neuhausen ob Eck (ots)

Nicht abgerissen ist möglicherweise die Serie von Einbrüchen in Vereinsgaststätten, von denen in der letzten Zeit mehrere solcher Einrichtungen auf der Gemarkung der Gemeinde Neuhausen Ob Eck und in angrenzenden Gemeinden im Landkreis Sigmaringen betroffen waren.

Unbekannte Tatverdächtige drangen im Zeitraum von Samstagvormittag bis Sonntagvormittag nach Einschlagen einer Fensterscheibe in das Vereinsheim des TSV Neuhausen ob Eck an der außerhalb des Ortes in Richtung Flugplatz führenden Tuttlinger Straße ein. Das Vereinsheim wurde nach bisherigen Erkenntnissen durchsucht. Ein Verlust von Gegenständen wurde nicht festgestellt, so dass es beim angerichteten Sachschaden blieb.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mühlheim an der Donau, Tel. 07463 9961-0, zu melden.

