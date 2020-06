Polizei Bielefeld

POL-BI: Aufmerksamen Verkehrsteilnehmern fällt Autofahrt einer Betrunkenen auf

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Mittwochmorgen, 03.06.2020, deuteten Zeugen die Fahrweise einer Autofahrerin richtig und meldeten die betrunkene Fahrerin der Polizei.

Ein 53-jähriger Bielefeld fiel gegen 06:20 Uhr bei seiner Fahrt auf der Oerlinghauser Straße ein vorausfahrender PKW auf, der mittig auf der Straße fuhr. Zwischen diesem VW Golf und dem Zeugen befand sich zu dem Zeitpunkt der PKW einer 50-jährigen Bielefelderin. Während der weiteren Fahrt fuhr die Golf-Fahrerin Schlangenlinie und dabei mehrfach fast in den Graben. Die unsichere Fahrt, teilweise über die Gegenfahrbahn sowie über einige Bordsteine, ging weiter über die Lämershagener Straße und die Henleinstraße in die Industriestraße. Die gefährliche Fahrt endete auf einem Parkplatz an der Industriestraße. Als die Golf-Fahrerin dort parkte, nahm ihr der 53-Jährige Verfolger den Fahrzeugschlüssel ab und informierte die Polizei.

Als die Polizisten eintrafen, stand die Fahrerin stark schwankend auf dem Gehweg. Ein Alkohol-Test verlief positiv. Eine Ärztin entnahm der 58-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Die Polizisten stellten ihren Führerschein sicher. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

