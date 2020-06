Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkäuferinnen und Radfahrerin verfolgen Ladendieb

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Eine Fahrradfahrerin verfolgte am Mittwoch, den 03.06.2020, einen flüchtenden Ladendieb über die Bahnhofstraße bis zur Herforder Straße, wo der Täter das Diebesgut fallen ließ. Ihm gelang die Flucht.

Gegen 19:15 Uhr bemerkte eine 33-jährige Angestellte eines Bekleidungsgeschäftes an der Bahnhofstraße einen Mann, der von der Ware Diebstahlssicherungen entfernte. Der Unbekannte verließ das Geschäft mit einem gefüllten Rucksack, warf die Sicherungen vor dem Laden weg und rannte los. Zwei Mitarbeiterinnen nahmen die Verfolgung des Diebes in Richtung Jahnplatz auf. Eine 29-jährige Fahrradfahrerin aus Bielefeld wurde durch Rufe der Verfolgerinnen aufmerksam und schloss sich ihnen an. Im Bereich des Jahnplatzes verloren die Mitarbeiterinnen den Flüchtenden aus den Augen, während die Fahrradfahrerin ihm weiter auf den Fersen blieb. Als der Dieb an der Herforder Straße in der Ferne einen Streifenwagen erkannte, ließ er den Rucksack fallen und rannte davon. Die 29-Jährige hielt an der zurückgelassenen Beute an und machte die Polizeistreife auf sich aufmerksam.

Die Zeugin schilderte den Polizisten die Geschehnisse und beschrieb den Geflüchteten wie folgt: Anfang 20 Jahre alt, dunkelhäutig, von zierlicher Statur, mit schwarzen kurzen Haaren und trug eine Kappe sowie einen medizinischen Mundschutz.

In dem gestohlenen Rucksack befanden sich diverse Kleidungsstücke im Wert von über 200 Euro. Die Ware konnte den Mitarbeiterinnen des Geschäftes zurückgegeben werden.

Hinweise zum Täter nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

