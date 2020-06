Polizei Bielefeld

POL-BI: Duo raubt Bielefelder aus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Zwei Täter raubten in den frühen Morgenstunden des Samstags, 30.05.2020, einem Bielefelder im Bereich Heeper Straße/ Trachtenweg das Handy.

Gegen 04:10 Uhr gingen drei Fußgänger, eine 18-jährige Bottropperin sowie zwei 20- und 18-jährige Bielefelder, auf dem Gehweg der Heeper Straße in Richtung stadtauswärts. Zwei ihnen unbekannte junge Männer schlossen sich den drei Freunden an und folgten ihnen. Als sich die Gruppe an der Bushaltestelle "Am Ostbahnhof" nahe des Trachtenwegs befand, sprach das Verfolger-Duo den 18-jährigen Bielefelder an. Sie fragten nach seinem Handy, um damit jemanden anzurufen. Für das Telefonat gingen sie mit dem Bielefelder von der Haltestelle in Richtung einiger nahegelegener Büsche. Als der 18-Jährige mit den jungen Männern ein Stück von den Freunden entfernt stand, schlug einer der Täter ihm ins Gesicht und entriss ihm das Handy. Anschließend flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung.

Rettungskräfte versorgten das leichtverletzte Opfer und brachten es ins Krankenhaus.

Die Zeugen beschrieben die Täter als circa 18 bis 20 Jahre alt und südosteuropäisch aussehend. Einer der Räuber trug braune Haare und war mit einem beigen Pullover und weißer Hose bekleidet. Der Mittäter trug eine schwarze Jacke und ein weißes Hemd.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

