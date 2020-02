Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Korrektur: Einladung zur Pressekonferenz - Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2019 für den Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In die Einladung, vom 24.02.2020 - 07:00 Uhr, an Pressevertreter/innen zur Vorstellung des Lagebildes Verkehr 2019 für den Rhein-Kreis hat sich ein Fehler beim Datum eingeschlichen.

Der Termin findet am Donnerstag, dem 27. Februar, um 12 Uhr, im Dienstgebäude an der Jülicher Landstraße 178 in 41464 Neuss statt (bitte an der Pforte anmelden).

Teilnahmeinteressierte Medienvertreter/innen bitten wir um Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-14011 oder per Mail an pressestelle.neuss@polizei.nrw.de.

