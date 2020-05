Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei ermittelt - Züge überfahren Absperrgitter

Ehringshausen (Lahn-Dill-Kreis) (ots)

Wegen des Verdachts eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt seit letzten Samstag die Bundespolizeiinspektion Kassel. Bis lang Unbekannte haben auf einem Bahnübergang an der K 64 (Dillheimerstraße), zwischen Katzenfurth und Ehringshausen, Absperrgitter (rund zwei Meter lang) auf beiden Gleisen deponiert.

Der Lokführer einer Regionalbahn in Richtung Gießen meldete am vergangenen Samstag, gegen 1 Uhr, den Aufprall auf eines der Hindernisse an die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG. Diese verständigte die Bundespolizei.

Verletzte gab es nicht. Die Lok wurde durch den Aufprall im Frontbereich leicht beschädigt. Welcher Zug das Hindernis in der anderen Fahrtrichtung erfasst hat, ist noch nicht bekannt. Auch die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Wegen des Vorfalles erhielten sieben nachfolgende Züge jeweils rund 30 Minuten Verspätung. Sachdienliche Hinweise sind erbeten bei der Bundespolizeiinspektion Kassel - Tel. 0561/81616-0.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel

Heerstr. 5

34119 Kassel

Pressesprecher

Klaus Arend

Telefon: 0561/81616 - 1011; Mobil: 0175/90 28 384

E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell