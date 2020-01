POL-EL: Twist - Diebstahl von Sortiergreifer

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Twist - Diebstahl von Sortiergreifer

Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 06:00 Uhr, vergangener Woche kam es zu einem Diebstahl bei einem Betrieb an der Südstraße im Twist. Unbekannte Täter entwendeten vom Betriebsgelände einen 1,5 Tonnen schweren Sortiergreifer eines Baggers (Siehe Foto). Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Twist, Tel. 05936/2326, in Verbindung zu setzen.

