Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Meppen (ots)

Der Fahrer eines Transporters befuhr am Montag gegen 18:25 Uhr den Haarweg aus Richtung Meppen in Fahrtrichtung Osterbrock. Dabei bemerkte der Fahrer mehrere Rehe am Straßenrand bzw. auf der Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich er nach links aus. Folglich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde der Fahrer wurde schwer verletzt.

