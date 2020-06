Polizei Bielefeld

POL-BI: Vandalismus auf einer Baustelle

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannte beschädigten zwischen Freitag, den 29.05.2020, und Dienstag, den 02.06.2020, mehrere Baufahrzeuge an der Schloßhofstraße - Zeugen gesucht.

Als ein Bauarbeiter am Dienstagmorgen gegen 06:40 zur Baustelle in der Nähe der Drögestraße zurückkehrte, bemerkte er mehrere Schäden an den Fahrzeugen, die er und seine Mitarbeiter am Freitagmittag um 12:15 Uhr dort abgestellt hatten. Mit einem scharfen Gegenstand hatten Unbekannte in die beiden Reifen eines Anhängers gestochen und das Kennzeichen entwendet. Weiter durchtrennten sie an einer Walze das elektronische Kabel des linken Arbeitsscheinwerfers. Den linken Außenspiegel der Walze verbogen sie. Die Täter machten sich auch an einen Gummikettenbagger der Marke Takeuchi zu schaffen und durchtrennten den Überlaufschlauch. An einem Bagger der Marke Caterpillar versuchten sie das Staufach aufzubrechen und beschädigten das Schloss derart, dass es sich nicht mehr öffnen ließ.

Haben Sie verdächtige Personen an der Baustelle gesehen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

