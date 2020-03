Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen Mitsubishi Space Star am Hölscherweg. Das Auto stand am Fahrbahnrand. Es entstand ca. 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Recklinghausen

Am Sonntag, um 06:15 Uhr, fuhr ein unbekannter Autofahrer von einem Tankstellengelände an der Hertener Straße in den fließenden Straßenverkehr ein. Dabei kollidierte er mit einem 51-jährigen Autofahrer aus Waltrop. Er fuhr auf der Hertener Straße. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der unbekannte Autofahrer. Er konnte lediglich als männlich beschrieben werden. Bei dem gefahrenen Auto soll es sich möglicherweise um einen schwarzen Kombi der Marke Skoda handeln. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell