Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter stehlen Wertgegenstände aus Fahrzeugen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Quelle, Mitte, Stieghorst - Im Zeitraum 27.05.2020 bis 01.06.2020 machten Unbekannte Beute, indem sie sich Zugang zum Fahrzeuginneren dreier Autos verschafften.

Am Dornbuschweg, in der Nähe des Elisenwegs, gelangten die Täter zwischen Mittwoch, den 27.05.2020, 12:00 Uhr, und Samstag, den 30.05.2020, 11:30 Uhr, in das Innere eines Fahrzeugs und entwendeten zwei Navigationsgeräte der Marke Tom Tom und Navigon.

Zwischen Samstag, 30.05.2020, 18:00 Uhr, und Montag, 01.06.2020, 10:00 Uhr, schlugen die Unbekannten die Seitenscheibe eines schwarzes Fiats ein, der an der Kreuzung Beethovenstraße / Mozartstraße geparkt worden war. Sie stahlen eine Sporttasche.

In der Nacht auf Sonntag, den 31.05.2020, schlugen die Täter zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr die Seitenscheibe eines roten Mazdas ein und entwendeten eine Geldbörse. Das Fahrzeug stand an der Memeler Straße in der Nähe der Grünberger Straße.

Die Polizei erinnert: Das Auto ist kein Tresor! Nehmen Sie Wertgegenstände mit, wenn Sie Ihr Fahrzeug verlassen.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

