POL-BI: Verkehrsunsicherer Sattelzug auf der A 2 stillgelegt

Bereits am Donnerstag, 14.05.2020, erwischten Polizisten des Verkehrsdienstes der Polizei Bielefeld auf der A 2 in Fahrtrichtung Dortmund einen verkehrsunsicheren LKW. Der Sattelzug wurde stillgelegt.

Im Rahmen der Streife fiel Beamten des Verkehrsdienstes auf der BAB2 in Höhe des Rastplatzes Herford ein griechischer Sattelzug mit Auflieger in Richtung Dortmund fahrend auf. Zum Zwecke einer Verkehrskontrolle leiteten die Polizisten den LKW an der Anschlussstelle Ostwestfalen/ Lippe von der Autobahn auf einen Parkplatz ab. Bei der Kontrolle hinsichtlich technischer Mängel wurden diese in großem Umfang festgestellt und das Fahrzeug zu einer nahe gelegenen Werkstatt verbracht, um dort eine genauere Untersuchung durchzuführen.

Das Ergebnis: Die Zugmaschine wies drei Mängel auf, die zu einer Stilllegung führten, der Auflieger wies sogar sieben Verkehrsunsichere Mängel auf, u.a. eine nicht funktionsfähige Bremse und Rahmenrisse an mehreren Stellen. Das Fahrzeug wurde anschließend von einem unabhängigen Sachverständigen einer deutschen Prüfgesellschaft überprüft. Dieser bestätigte alle Mängel, woraufhin das Fahrzeug sichergestellt, die Kennzeichen demontiert, sowie die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Fahrzeughalter muss nun mit einer Anzeige und einer Geldbuße im vierstelligen Bereich rechnen.

