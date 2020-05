Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Sachbeschädigungen an sieben Fahrzeugen

Osnabrück (ots)

In Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich Schützen- und Wesereschstraße zu Sachbeschädigungen an sieben Kraftfahrzeugen. Im Bereich der Schützenstraße 102 bis 130 wurden an fünf Pkw Außenspiegel beschädigt, vermutlich abgetreten. In der Wesereschstraße 52 wurden zwei Kleinkrafträder (Roller) offensichtlich durch Tritte umgeworfen und dadurch beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2115 zu melden.

