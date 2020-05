Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Pedelec-Fahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Bissendorf (ots)

Gegen 19:10 Uhr kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Osnabrücker Straße / Zum Eistruper Feld. Eine 52-jährige Frau aus Bissendorf fuhr mit ihrem Pedelec in den Kreisverkehr ein und befand sich schon auf der Kreisfahrbahn, als ein 55-jähriger Bissendorfer mit seinem Opel Zafira die Situation falsch einschätzte und ebenfalls auf die Kreisfahrbahn einfuhr. Dort kam es dann zum Zusammenstoß zwischen Pedelec und Pkw. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich dabei am Arm, sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

