Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Gefährliche Körperverletzung

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend, um kurz nach 19 Uhr, kam es am Berliner Platz zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei Männer, ein 35-Jähriger aus Ladbergen und ein 56-Jähriger aus Georgsmarienhütte, gerieten über einen Verkehrsvorgang in Streit. Beide stoppten ihre Fahrzeuge auf der Wittekindstraße. Dann schlug der 35-Jährige den 56-Jährigen. Der 56-Jährige holte einen Schlagstock hervor und schlug damit wiederum auf den 35-Jährigen ein. Bis es diesem gelang, seinem Gegenüber den Schlagstock abzunehmen und wiederum selber damit zuzuschlagen. Um das Chaos perfekt zu machen, mischten sich noch zwei Osnabrücker in den Streit ein, 22 und 25 Jahre alt. Die beiden griffen aber nicht schlichtend ein, sondern schlugen nun ihrerseits auf die beiden Streitparteien ein. Schnell kam die Polizei hinzu und trennte alle Beteiligten, führte Befragungen durch und stellte alle Personalien fest. Die beiden älteren Männer erlitten jeweils leichte Verletzungen. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

