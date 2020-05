Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Räuberischer Diebstahl von Zigaretten

Bad Iburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 08:40 Uhr, entwendeten zwei männliche Täter im Aldi Verbrauchermarkt an der Fuchsbreite eine größere Menge Zigaretten. Die beiden Täter hatten einen Vorratsschrank aufgebrochen und füllten die Zigarettenstangen in große Tüten des Verbrauchermarktes. Als eine Mitarbeiterin auf die Männer aufmerksam wurde und die vorbereiteten Tüten aufnehmen wollte, entriss ihr einer der Männer eine Tüte und die beiden flohen. Zeugen konnten beobachten, dass die Männer in einen schwarzen Audi A3 mit Kennzeichen aus Dortmund stiegen. Sie flüchteten auf der Bundesstraße 51 in Richtung Glandorf. Das abgelesene Kennzeichen wurde vor einigen Tagen in Dortmund gestohlen.

Der Haupttäter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- ca. 30 Jahre alt

- 165 cm groß

- schlanke Statur

- arabisches Äußeres

- schware Haare, "Topfschnitt"

- blaue Jeans

- blaue Sportjacke

- blauer Mundschutz

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb ohne Ergebnis. Die betroffene Mitarbeiterin blieb unverletzt. Das Diebesgut beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Wert. Wer Hinweise zu der Tat, der Flucht, dem Fahrzeug, den Personen oder sonst Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401/879500.

