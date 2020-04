Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Carport geriet in Brand

Georgsmarienhütte (ots)

Am Mittwochnachmittag musste die Freiwillige Feuerwehr Oesede in der Bergstraße ein brennendes Carport löschen. Anwohner hatten gegen 16.10 Uhr Feuer in dem Carport bemerkt und Alarm geschlagen. Zur Vorfallszeit stand lediglich eine Restmülltonne, jedoch kein Auto in dem Unterstand. Das angrenzende Wohnhaus blieb unbeschädigt, Personen wurden nicht bei dem Brand verletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur unbekannten Brandursache auf und geht von etwa 2.500 Euro Schaden aus.

