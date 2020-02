Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Radfahrerin angefahren - Autofahrer flüchtet

Flensburg (ots)

Am Donnerstag (06.02.20) wurde eine Radfahrerin in der Eckernförder Landstraße in Flensburg von einem weißen Pkw angefahren. Gegen 07:30 fuhr die 40-jährige Frau auf dem Radweg stadteinwärts. Der Wagen kam aus der Max-Planck-Straße und übersah beim Abbiegen die Radlerin. Diese schleuderte über die Motorhaube und verletzte sich leicht. Der Pkw mit dänischem Kennzeichen fuhr weiter stadtauswärts.

Zeugen des Unfalls und der Fahrer des weißen Pkw werden gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst unter der Telefonnummer 0461 - 484 0 zu melden.

