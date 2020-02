Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Kinder finden 1250,- Euro und geben das Geld beim Polizeirevier ab

Schleswig (ots)

Am Samstagabend (08.02.2020), um 18.30 Uhr, betraten ein 12- und ein 13-jähriger Junge die Wache des Polizeirevieres in Schleswig. Sie hatten kurz zuvor eine Handtasche mit 1250,- Euro in der Königstraße aufgefunden. Ohne zu zögern, brachten die ehrlichen Finder die Handtasche zur Polizei. Beide wurden von den Beamten für ihr Verhalten gelobt. Der glückliche Verlierer konnte mittlerweile ermittelt werden und wird seine Tasche heute abholen (Montag, 10.02.29).

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell