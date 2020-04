Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Borken (ots)

Den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte ein 18-jähriger Autofahrer am Samstagabend in Borken. Polizeibeamte stoppten gegen 17.30 Uhr den Wagen und kontrollierten ihn. Es stellte sich heraus, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen als gestohlen einliegen. Zudem verfügte der Fahrer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten den Wagen sicher und beauftragten ein Abschleppunternehmen diesen zu verladen. Der Bocholter muss sich nun mit den Konsequenzen aus Strafverfahren auseinandersetzten.

