Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Randalierer leistet Widerstand

Bocholt (ots)

Das Hausverbot eines Bekleidungsgeschäfts missachtet und zudem randaliert hatte ein 36-Jähriger am Samstag in Bocholt. Dies führte gegen 18.10 Uhr zu einem Polizeieinsatz in den Bocholter Arkaden. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Bei der Maßnahme leistete er Widerstand. Mehrfach versuchte der Randalierer einem Polizeibeamten eine Kopfnuss zu geben. Dieser wich den Angriffen jedoch geschickt aus und blieb unverletzt. Der im Raum Bocholt ohne festen Wohnsitz aufhältige Mann stand unter Drogeneinfluss. Ein Staatsanwalt ordnete die Entnahme einer Blutprobe zur Feststellung der Schuldfähigkeit bzw. Schuldunfähigkeit an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

