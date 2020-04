Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geparktes Auto beschädigt

Gronau (ots)

Eine böse Überraschung wartete am Freitagnachmittag auf einen Autofahrer in Gronau: Als er zu seinem geparkten Wagen am Alten Postweg zurückkehrte, wies dieser Schäden auf. Der silber lackierte Mercedes-Benz stand in der Zeit zwischen Donnerstag, 09.00 Uhr, und Freitag, 11.00 Uhr auf einem Parkstreifen vor einem Wohnhaus. Wer Hinweise geben kann, möge sich an das Verkehrskommissariat wenden: Tel. (02562) 9260.

