Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Korrektur der Pressemeldung Jever/Schortens Die genannte Unfallflucht wurde am 30.08.2019 begangen

Wilhelmshaven (ots)

Schortens. Verkehrsunfallflucht Auf der B 210 ist es am 30.08.2019, gegen 12.00 Uhr zu einem Vorfall gekommen, zu dessen Klärung die Polizei in Jever um Zeugenhinweise unter 04461/92110 bittet. Und zwar befuhr ein schwarzer Mercedes mit FRI-Kennzeichen die B 210 zwischen Schortens und dem Autobahnkreuz Wilhelmshaven in Richtung Wilhelmshaven auf der rechten Fahrspur. Laut bisherigen Angaben hat dieser offensichtlich versucht, den dahinterfahrenden Pkw zum Anhalten zu bringen bzw. auszubremsen. Der dahinterfahrende Pkw musste nach links ausscheren und kollidierte dort mit einem anderen Pkw. Der Mercedes hat sich daraufhin entfernt. An den anderen beiden Pkw entstanden Sachschäden. Wer kann Angaben zu diesem Vorfall, insbesondere zu dem gesuchten Mercedes machen? Auch ist es für Polizei wichtig zu erfahren, ob dieses gesuchte Fahrzeug vor dem Unfall anderweitig aufgefallen ist.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell