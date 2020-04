Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radfahrerin leicht verletzt

Rhede (ots)

Gegen eine geöffnete Autotür gefahren ist am Freitagnachmittag eine 65-jährige Fahrradfahrerin in Rhede. Sie erlitt leichte Verletzungen. Ein Autofahrer hatte gegen 14.30 Uhr am Gildenkamp gehalten, um seine Beifahrerin aussteigen zu lassen. Die 29-jährige Rhederin öffnete die Tür, als sich die Radfahrerin, die auf dem Gildekamp in Richtung Hohe Straße unterwegs war näherte. Es gelang der 65-jährigen Rhederin nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und sie prallte gegen die Beifahrertür. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

