Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Brand auf einer Terrasse

Bocholt (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro ist am Freitagabend bei einem Brand auf einer Terrasse eines Wohnhauses in Bocholt entstanden. Gegen 21.30 Uhr rückten Kräfte der Feuerwehr aus und löschten das Feuer an dem Gebäude an der Wiesenstraße. Sie verhinderten somit das Übergreifen der Flammen auf das Haus. Die Brandursache ist bislang unklar, die Ermittlungen dauern an.

