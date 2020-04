Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Bocholt (ots)

Das Fenster eines leerstehenden Wohnhauses haben Einbrecher am Donnerstag in Bocholt aufgehebelt. Die Täter verschafften sich so gewaltsam Zugang zu dem Haus an der Straße Am Reyerdingsbach. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 21.00 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Bocholt entgegen: Tel. (02871) 2990.

