Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrerin im Kreisverkehr angefahren

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 21-jährige Fahrradfahrerin am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Vreden erlitten. Eine 35-jährige Vredenerin befuhr gegen 20.15 Uhr die Gutenbergstraße in Richtung Beatrixstraße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr stieß sie mit der Radfahrerin aus Vreden zusammen. Diese war im Kreisel aus der Wüllener Straße kommend stadteinwärts unterwegs.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell