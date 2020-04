Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Schöppingen (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 53-jähriger Motorradfahrer am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Schöppingen erlitten. Eine 22-jährige Eperin befuhr mit ihrem Auto gegen 15.45 Uhr die Amtsstraße von der L579 kommend in Richtung Feuerstiege. Beim Linksabbiegen in eine Hauseinfahrt übersah die Autofahrerin den entgegenkommenden Schöppinger. Beide Fahrzeuge kollidierten. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.800 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell