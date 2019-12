Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch am Warenhaus

Werdohl (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag versucht, in ein Warenhaus am Grasacker einzubrechen. Sie versuchten, eine Schaufensterscheibe am Brüninghausplatz zu zerschlagen. Das misslang jedoch. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sich melden sollten auf der Wache in Werdohl unter Telefon 9399-0.

