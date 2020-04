Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt (08.04.2020, 23.00 Uhr)

Schwenningen (ots)

Sachschaden gab es bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochabend auf der Kreuzung Dauchinger Straße / August-Bebel-Straße. Auf der Anfahrt zu einem Einsatz prallte ein Dienstfahrzeug der Polizei, welches mit Sonderrechten unterwegs war, mit einem anderen Auto, das auf der Dauchingerstraße stadtauswärts fuhr, zusammen. An dem Polizeifahrzeug, in dem auch zwei Diensthunde transportiert wurden, entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, am anderen beteiligten Auto beträgt der Schaden 15.000 Euro. Alle Fahrzeuginsassen und auch die Diensthunde blieben unverletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell