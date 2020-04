Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg/VS) Opel überschlägt sich (09.04.2020, 3.00 Uhr)

Blumberg (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am frühen Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Kommingen und Riedöschingen in einer Rechtskurve mit seinem Opel Meriva von der Fahrbahn abgekommen. Der Minivan überschlug sich und blieb mit Totalschaden auf dem Dach liegen. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro. Ohne sich weiter um die Unfall zu kümmern, machte sich der nur leicht verletzte Fahrer zu Fuß auf den Heimweg. Die Polizei erwischte ihn kurz darauf auf dem Fahrradweg in Richtung Blumberg und stellte eine deutliche alkoholische Beeinflussung fest, die eine Blutentnahme nach sich zog. Der Führerschein des 21-jährigen wurde einbehalten. Gegen ihn erfolgt nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

