Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/VS) Unter Drogen und wiederholt ohne Führerschein unterwegs 08.04.2020, 22.50 Uhr

Donaueschingen (ots)

Einer Polizeistreife ist am späten Mittwochabend ein Opel Meriva aufgefallen, der in der Neuen Wolterdinger Straße zu schnell fuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Drogenvortest, dem sich der Fahrer wegen der unsicheren Fahrweise unterzog, fiel positiv aus. Bei den Ermittlungen der Polizei wurde bekannt, dass der Fahrer bereits am Nachmittag gegen 15.00 Uhr in der Nachbargemeinde Brigachtal (VS) einer anderen Polizeistreife aufgefallen war, da er während der Fahrt telefoniert hatte. Ungeachtet dieser Anzeige war abends trotzdem wieder mit dem Fahrzeug unterwegs. Seine Mutter wird von der Polizei ebenfalls angezeigt. Sie ist Halterin des Fahrzeugs und ließ widerrechtlich zu, dass jemand ohne Führerschein hinter dem Steuer saß.

