POL-KN: (Tuttlingen) Rollerfahrer flüchtet vor Polizei 08.04.2020

Gleich wegen mehreren Delikten wird ein Roller-Fahrer von der Polizei angezeigt. Dieser fiel am Mittwochabend im Stadtgebiet einer Polizeistreife auf, weil er ohne einen Schutzhelm unterwegs war. Nachdem der junge Mann den Streifenwagen erkannte, gab er Vollgas und bog in eine Seitenstraße ab. Als die Beamten den Scooter-Fahrer in der Gießstraße kontrollieren wollten, flüchtete er mit seinem Zweirad mit waghalsigen Fahrmanövern durch mehrere Straßen. Er nahm die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer, fuhr über Gehwege und ignorierte andere Verkehrsregeln. Erst mit drei Streifenwagen konnte die Tuttlinger Polizei kurze Zeit später den rücksichtslosen Fahrer in der Ludwigstaler Straße stoppen. Als eine der eingesetzten Polizeistreifen seitlich neben ihn fuhr, um ihn zum Anhalten zu bewegen, kollidierte der Fahrer mit dem Polizeiauto und kam zu Fall. Wie sich herausstellte, war der junge Mann nicht im Besitz eines Führerscheins und hatte Marihuana dabei, das er auch konsumiert hatte. Zudem war der Roller nicht zugelassen. Doch damit nicht Schluss: Zu guter Letzt beleidigte der 20-Jährige während der polizeilichen Maßnahmen auch noch einen Polizeibeamten. Der bereits polizeibekannte junge Mann musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Roller wurde sichergestellt.

