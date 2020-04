Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/TUT)Unfallflüchtiger hinterlässt Kratzer an Audi-Tür 08.04.2020

Aldingen (ots)

Einen 50 Zentimeter langen Kratzer an der Fahrertür hat ein Unfallflüchtiger am Mittwoch an einem Audi in der Neuhauser Straße hinterlassen. Der Besitzer des schwarzen Audi A6 parkte sein Auto um 7 Uhr dort vor einem Firmengebäude. Als er gegen 14.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er den Schaden an der Tür, den die Polizei auf 500 Euro schätzt. Ein Verursacher war bislang von der Polizei nicht zu ermitteln. Hinweise auf den Unfallverursacher werden gebeten, sich an das Polizeirevier Spaichingen unter Telefon Tel. 07424/9318-0 zu wenden.

