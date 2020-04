Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Pfohren/VS)Polizei sucht nach Straßenverkehrsgefährdung BMW 08.04.2020, 13.50 Uhr

Pfohren (ots)

Die Polizei sucht einen BMW-Fahrer, der auf der Kreisstraße von Pfohren in Richtung Donaueschingen mehrere Fahrzeuge in einer Kurve überholt hat. Eine 69-jährige Toyota-Fahrerin, die am Mittwochnachmittag um 13.50 Uhr dem BMW entgegenkam, musste deswegen ihr Fahrzeug voll abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Ein hinter ihr fahrender 62-jähriger Lastwagenfahrer bremste zwar ebenfalls voll ab, prallte jedoch wegen des zu geringen Abstands ins Heck des Toyota. Während es dem Überholer gelang, sein Fahrzeug wieder auf die rechte Spur zu ziehen, ohne andere Fahrzeuge zu berühren, entstand dagegen am Toyota durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Am Laster schätzt die Polizei den Schaden auf 6.000 Euro. Die Fahrerin des Toyota und ihr 79-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchtete der BMW-Fahrer von der Unfallstelle. Beim gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen 3-BMW mit abgedunkelten Scheiben und VS-Kennzeichen. Alter und genaues Modell ist derzeit nicht bekannt. Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu wenden.

