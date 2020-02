Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Fußgängerin von Kehrmaschine erfasst

Worms (ots)

Eine 60-jährige Fußgängerin wurde am gestrigen Dienstag gegen 07:10 Uhr beim Überqueren der Andreasstraße von einer Kehrmaschine erfasst und verletzt. Die Wormserin passierte gerade die Fußgängerampel, als der 55-jährige Fahrer der Arbeitsmaschine vom Neumarkt aus kommend nach rechts in die Andreasstraße abbog und die Frau hierbei übersah. Er kollidierte mit der Fußgängerin und verletzte diese leicht. Nach der Unfallaufnahme wurde die Verletzte zur weiteren Behandlung ins Klinikum verbracht. Der Fahrer der Kehrmaschine blieb unverletzt. Unfallzeugen, die das Geschehen beobachtet haben, dürfen sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell