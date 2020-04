Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Landkreis Konstanz) Defekter Akku fängt Feuer und verursacht einen Fahrzeugbrand (09.04.2020)

Radolfzell (ots)

Ein defekter Akku fing am heutigen Donnerstag gegen 11 Uhr in der Konstanzer Straße im Kofferraum eines VW Feuer. Der 22-jährige Fahrer des VW hielt sofort an und verständigte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Radolfzell rückte aus und löschte den Brand. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.

